IAAF не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики

Тринадцати российским легкоатлетам отказали в нейтральном статусе после изучения проб Подробнее

Андерсен во время пресс-конференции в Дохе пояснил, что Россия не выполняет некоторые требования IAAF. Например, одна из проблем касается «спортсменов, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами».

По словам главы рабочей группы IAAF, на решение о продлении отстранения повлияла информация о том, что с базой данных из московской лаборатории могли быть произведены манипуляции. На этом настаивают Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и независимая дисциплинарная структура Athletics Integrity Unit. Андерсен заявил, что результаты проверки информации об изменениях в базе данных московской лаборатории станут известны в ноябре.

С ноября 2015 года ВФЛА не является членом IAAF. Отстранение было временным и вызванным допинговым скандалом. С того времени легкоатлеты из России могут выйти на международные старты не с бело-сине-красным флагом, а лишь в нейтральном статусе. Разрешение на это им должна предварительно выдать IAAF.