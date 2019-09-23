  • IAAF не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики

    23 сентября 2019, 23:40

    Светлана Степанова

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не вернула членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Заявление об этом сделал глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. Подробности опубликовал «Интерфакс».
    IAAF не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики

    Тринадцати российским легкоатлетам отказали в нейтральном статусе после изучения проб

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    Андерсен во время пресс-конференции в Дохе пояснил, что Россия не выполняет некоторые требования IAAF. Например, одна из проблем касается «спортсменов, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами».

    По словам главы рабочей группы IAAF, на решение о продлении отстранения повлияла информация о том, что с базой данных из московской лаборатории могли быть произведены манипуляции. На этом настаивают Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и независимая дисциплинарная структура Athletics Integrity Unit. Андерсен заявил, что результаты проверки информации об изменениях в базе данных московской лаборатории станут известны в ноябре.

    С ноября 2015 года ВФЛА не является членом IAAF. Отстранение было временным и вызванным допинговым скандалом. С того времени легкоатлеты из России могут выйти на международные старты не с бело-сине-красным флагом, а лишь в нейтральном статусе. Разрешение на это им должна предварительно выдать IAAF.