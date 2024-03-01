Спорт 01 марта 2024, 09:29 Хватило ума. Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» в задержании Промеса Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» за задержание Промеса РИА «Новости»

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Менеджеры «Спартака» не осознали всю серьезность ситуации с футболистом Квинси Промесом. Такое мнение выразила жена бывшего владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова в беседе с «Чемпионатом».

«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы?» — поинтересовалась она.

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Также женщина спросила, кто именно из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесет за него ответственность. Она заявила, что менеджеры красно-белых управляют клубом «как в игре FIFA 24». По ее мнению, они еще не осознали, что на поле соревнуются настоящие игроки.

В феврале футболист оказался фигурантом дела о контрабанде 1370 килограммов кокаина в Нидерландах.

Вечером 29 февраля стало известно, что Квинси Промес не смог вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов в Санкт-Петербург. Футболиста красно-белых задержали на пограничном контроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что представители «Спартака» не обращались в посольство РФ.