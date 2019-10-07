«Ху из мистер Тедеско?» Дмитрий Губерниев о возможном тренере «Спартака»

«Я хочу спросить просто: „Ху из мистер Тедеско?“ Мы о нем ничего толком не знаем. Если спартаковское руководство ему доверяет, поскольку сейчас „Спартак“ и так пал достаточно низко, то вся надежда именно на него. Но мне кажется, все-таки, может быть, стоило назначить тренера поименитей. Хотя „Спартак“ — частная команда, и ее владельцам виднее», — заявил Губерниев.

Говоря о том, что Тедеско 34 года, журналист отметил, что «здесь возраст вообще не помеха».

«Молодой амбициозный человек может добиться значительно большего, чем возрастной и не очень амбициозный. Тут главное мастерство и знание. Посмотрим, каковы они у мистера Тедеско», — резюмировал комментатор.

На посту главного тренера Тедеско сменит Олега Кононова. Последнего отправили в отставку после четырех поражений подряд.

Тедеско — немецкий тренер итальянского происхождения. В 2017–2019 годах он тренировал «Шальке 04». В сезоне 2017/18 его команда заняла второе место в Бундеслиге. В марте 2019 года Тедеско был уволен после поражения «Шальке 04» от «Манчестер Сити» (0:7) в матче Лиги чемпионов.

«Спартак» по итогам 12 матчей Российской премьер-лиги занимает 10-е место в турнирной таблице.