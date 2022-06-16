«Хотим всех удивить». Ксения Шойгу рассказала об успешном открытии Детской лиги триатлона

Федерация триатлона России готовит новое поколение спортсменов и набирает все больше детей, которые в будущем поборются за медали на международном уровне. Новый проект «Детская лига» с соревнованиями среди детей от семи до 12 лет уже показал успехи. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ рассказала президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Мы открыли Детскую лигу, и это значительное количество мероприятий. Это был первый опыт, и сделали с успехом. Это вызвало большой ажиотаж у триатлетов-родителей. Мы набираем больше детей, которые хотели бы связать свою жизнь с триатлоном и побороться за медали», — сказала Шойгу.

Много мероприятий перестали проводиться в России, например, соревнования по триатлону Ironman. Но их заменили российские организаторы.

«Уверена, что у нас получится даже немного лучше это сделать. И плюс это резерв олимпийский, я делаю второй состав. Ну вот и посмотрим на результаты», — сообщила она.

Президент Федерации триатлона России отметила, что открытие новых спортсменов в будущем позволит успешно представлять страну на мировых соревнованиях.

«В триатлоне мы за последние 10 лет не занимали ведущих позиций, поэтому для нас это отличное время, чтобы подготовиться и отлично выступать на международной арене. Я не рассматриваю это как недостаток. Да, это трудность, но в спорте вообще много трудностей. Спорт вообще весь про преодоление. Готовимся ожесточенно. Хотим всех удивить», — сказала она.

Ксения Шойгу выразила уверенность, что Олимпиаде в США в 2028 году в России точно успеют натренировать новых юношей и девушек.