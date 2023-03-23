Эксклюзив 23 марта 2023, 13:38 «Хотели бы допустить, допустили бы». Губерниев — о заявлении МОК по России и Белоруссии Ведущий Губерниев назвал пустословием призыв Баха вернуть Россию и Белоруссию на Олимпиаду РИА «Новости»

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Внезапный призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде является обычным сотрясанием воздуха. Об этом «360» заявил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

По его мнению, взгляды МОК на допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм не поменялись. Заявление Томаса Баха он назвал обычным привлечением внимания.

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«Ничего МОК не поменял, это сотрясание воздуха. Исключительно с моей точки зрения — пустословие. Хотели бы допустить, допустили бы», — отметил Губерниев.

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Спортивный комментатор подчеркнул, что по-прежнему разделяет пессимистические чувства в плане вероятного допуска России и Белоруссии на летние и зимние Олимпийские игры.

«Думаю, что это замыливание процесса», — добавил он.

Днем 23 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал отказаться от навязывания коллективной вины и восстановить в правах спортсменов из России и Белоруссии. Он также не исключил, что они смогут принять участие в Олимпиаде-2024.