«Хотел просто поговорить». Лыжник Большунов объяснил, как сбил финна после финиша
Заявление Большунова процитировало норвежское издание NRK. Российский лыжник рассказал, что не планировал специально врезаться в финна Йони Мяки, который не дал себя обогнать во время соревнований, а просто хотел с ним поговорить.
«Когда я пересекал черту, я хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша и почему он сделал то, что сделал. Лыжи катились очень быстро, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, просто хотел с ним поговорить», — отметил Большунов.
Ранее Большунов извинился перед финским лыжником за свое поведение на этапе Кубке мира. Извинения принесла также президент Ассоциации лыжных гонок России (АЛВСР) Елена Вяльбе. Речь идет о происшествии во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти 24 января.
В борьбе за второе место россиянин попытался обогнать финского лыжника, но тот не пропустил его. Тогда Большунов отмахнулся от него палкой, а после финиша врезался и сбил с ног. Международная федерация лыжного спорта лишила Россию медали за «неспортивное поведение».