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    26 января 2021, 20:09

    «Хотел просто поговорить». Лыжник Большунов объяснил, как сбил финна после финиша

    Нина Петлинова

    Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не хотел сбивать финского спортсмена с ног после финиша. Он собирался только поговорить с ним и узнать, почему он так повел себя во время гонки, прижав россиянина к борту.

    Заявление Большунова процитировало норвежское издание NRK. Российский лыжник рассказал, что не планировал специально врезаться в финна Йони Мяки, который не дал себя обогнать во время соревнований, а просто хотел с ним поговорить.

    «Когда я пересекал черту, я хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша и почему он сделал то, что сделал. Лыжи катились очень быстро, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, просто хотел с ним поговорить», — отметил Большунов.

    Ранее Большунов извинился перед финским лыжником за свое поведение на этапе Кубке мира. Извинения принесла также президент Ассоциации лыжных гонок России (АЛВСР) Елена Вяльбе. Речь идет о происшествии во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти 24 января.

    В борьбе за второе место россиянин попытался обогнать финского лыжника, но тот не пропустил его. Тогда Большунов отмахнулся от него палкой, а после финиша врезался и сбил с ног. Международная федерация лыжного спорта лишила Россию медали за «неспортивное поведение».