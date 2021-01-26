«Хотел просто поговорить». Лыжник Большунов объяснил, как сбил финна после финиша

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не хотел сбивать финского спортсмена с ног после финиша. Он собирался только поговорить с ним и узнать, почему он так повел себя во время гонки, прижав россиянина к борту.

Заявление Большунова процитировало норвежское издание NRK. Российский лыжник рассказал, что не планировал специально врезаться в финна Йони Мяки, который не дал себя обогнать во время соревнований, а просто хотел с ним поговорить.

«Когда я пересекал черту, я хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша и почему он сделал то, что сделал. Лыжи катились очень быстро, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, просто хотел с ним поговорить», — отметил Большунов.

Ранее Большунов извинился перед финским лыжником за свое поведение на этапе Кубке мира. Извинения принесла также президент Ассоциации лыжных гонок России (АЛВСР) Елена Вяльбе. Речь идет о происшествии во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти 24 января.

В борьбе за второе место россиянин попытался обогнать финского лыжника, но тот не пропустил его. Тогда Большунов отмахнулся от него палкой, а после финиша врезался и сбил с ног. Международная федерация лыжного спорта лишила Россию медали за «неспортивное поведение».