«Хотел посмеяться над немецким языком». Футболист произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Известный голландский футболист Марко Ван Бастен произнес нацистское приветствие во время прямой трансляции матча «Аякс» — «Хераклес». Вполне возможно, что он не знал о включенном в тот момент микрофоне. Видео появилось в соцсетях.

Перед началом встречи журналист Fox Sports Ханс Край брал интервью у Франка Вормута — немецкого тренера нидерландского клуба «Хераклес». В конце прямого эфира попали также и слова Ван Бастена, который комментировал в студии матч 13-го тура чемпионата Нидерландов между двумя футбольными клубами. Он произнес фразу, которую активно использовали в качестве приветствия во время нацистского периода истории Германии.

Не исключено, что чемпион Европы 1988 года не знал о включенном микрофоне в этот момент.

Вскоре Ван Бастен извинился перед зрителями и телеканалом.

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«Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента, я прошу прощения», — рассказал он.

Пользователи соцсетей в Голландии негативно отнеслись к поступку футболиста. А Fox Sports в официальном заявлении назвал комментарий Марко «неуместным». Пока неизвестно, накажут ли Ван Бастена за этот скандал.

Матч между «Аяксом» и «Хераклесом» завершился со счетом 4:1.

Ван Бастен — трехкратный обладатель «Золотого мяча». Он входит в список ФИФА «100 лучших футболистов мира».