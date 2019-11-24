«Хотел посмеяться над немецким языком». Футболист произнес нацистское приветствие в прямом эфире
Перед началом встречи журналист Fox Sports Ханс Край брал интервью у Франка Вормута — немецкого тренера нидерландского клуба «Хераклес». В конце прямого эфира попали также и слова Ван Бастена, который комментировал в студии матч 13-го тура чемпионата Нидерландов между двумя футбольными клубами. Он произнес фразу, которую активно использовали в качестве приветствия во время нацистского периода истории Германии.
Не исключено, что чемпион Европы 1988 года не знал о включенном микрофоне в этот момент.
Вскоре Ван Бастен извинился перед зрителями и телеканалом.
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВПодробнее
«Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента, я прошу прощения», — рассказал он.
Пользователи соцсетей в Голландии негативно отнеслись к поступку футболиста. А Fox Sports в официальном заявлении назвал комментарий Марко «неуместным». Пока неизвестно, накажут ли Ван Бастена за этот скандал.
Матч между «Аяксом» и «Хераклесом» завершился со счетом 4:1.
Ван Бастен — трехкратный обладатель «Золотого мяча». Он входит в список ФИФА «100 лучших футболистов мира».