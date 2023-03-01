01 марта 2023, 15:35
«Хоть убейте, я за свою страну». Дзюба заявил, что полностью поддерживает Путина
Дзюба заявил, что полностью поддерживает президента Путина
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что считает себя патриотом, любит Россию и поддерживает президента страны Владимира Путина. Свою позицию он обозначил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
«Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем», — подчеркнул Дзюба.
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Он добавил, что полностью поддерживает Путина и своего отношения к главе государства не скрывает.
«Хоть убейте, я за свою страну и до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, кто не прав», — добавил футболист.
Спортсмен выразил уверенность, что Россия делает правое дело. Он признался, что в определенный момент хотел уехать из страны, но сейчас такого желания нет.
«Даже если бы позвали куда-то, я бы не поехал. Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я радикально настроен. Считаю, это некрасиво», — подчеркнул Дзюба.
По словам футболиста, он очень рад, что в России есть традиционные ценности, нет однополых браков, огромного количества гендеров.
«Горжусь, что мы этого не позволяем», — заключил спортсмен.
Артем Дзюба
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