Спорт 01 марта 2023, 15:35 «Хоть убейте, я за свою страну». Дзюба заявил, что полностью поддерживает Путина Дзюба заявил, что полностью поддерживает президента Путина РИА «Новости»

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что считает себя патриотом, любит Россию и поддерживает президента страны Владимира Путина. Свою позицию он обозначил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

«Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем», — подчеркнул Дзюба.

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Он добавил, что полностью поддерживает Путина и своего отношения к главе государства не скрывает.

«Хоть убейте, я за свою страну и до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, кто не прав», — добавил футболист.

Спортсмен выразил уверенность, что Россия делает правое дело. Он признался, что в определенный момент хотел уехать из страны, но сейчас такого желания нет.

«Даже если бы позвали куда-то, я бы не поехал. Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я радикально настроен. Считаю, это некрасиво», — подчеркнул Дзюба.

По словам футболиста, он очень рад, что в России есть традиционные ценности, нет однополых браков, огромного количества гендеров.

«Горжусь, что мы этого не позволяем», — заключил спортсмен.