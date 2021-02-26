Хорваты выбили «Краснодар» из Лиги Европы

Встреча «Краснодара» с загребским «Динамо» закончилась поражением для российской команды. Матч завершился со счетом 1:0. Наши футболисты вылетели из финала Лиги Европы.

«Динамо» уже второй раз выигрывает у россиян, напомнило РИА «Новости». В первой игре, которая состоялась 18 февраля в Краснодаре», хорваты победили — 3:2.

В четверг состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Загребе. На 31-й минуте гол в ворота российской команды забил Мислав Оршич.

«Краснодар» стал последним из футбольных клубов РФ, завершившим борьбу в еврокубках сезона-2020/21. Команде предсказали поражение, указав на ошибки в обороне и неуверенную игру вратаря.

Во время краснодарской встречи россиянам не хватило игрового тонуса, хотя футболисты хорошо владели мячом и создавали острые моменты.