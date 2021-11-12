Хорватский тренер назвал фаворита в отборочном матче со сборной России

Хорватский тренер Славен Билич рассказал, кто на его взгляд является фаворитом в матче квалификационного раунда ЧМ-2022 с командой России. Наставник отвел эту роль сборной Хорватии, но при этом уточнил, что команда Валерия Карпина может доставить проблем. Об этом написала «Российская газета».

Билич отметил, что предстоящий матч должен получиться нервным, жарким и огненным, поскольку хорваты будут играть у себя дома.

«Будет нервный матч, поскольку обе команды хотят избежать участия в стыках. Хорватия — фаворит, мы сильнее на бумаге, но Россия может доставить нам проблем. Не скажу, что ваша сборная показывает яркий футбол, но она достойна уважения, потому что добивается результата. Очевидно, что назначение Карпина добавило сборной уверенности. Все может быть», — процитировала тренера «Политика сегодня».

В первом матче отборочного раунда Россия с Хорватией сыграли вничью. Матч проходил на стадионе «Лужники» в Москве.