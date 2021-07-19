Хорватский футболист Чорлука покинет тренерской штаб «Локомотива»
Ведран Чорлука принял решение уйти из тренерского штаба «Локомотива». Причиной тому послужили семейные обстоятельства, сообщила газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт клуба.
«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды „Локомотив“. Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», — написал спортсмен.
Ведран Чорлука начал играть в «Локомотиве» с 2012 года. В тренерский штаб его перевели с 6 июля этого года. О своем уходе из состава команды спортсмен объявил 31 марта.