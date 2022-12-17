Эксклюзив 17 декабря 2022, 17:27 «Хороший был мужик». Бывший чемпион мира Цзю — о смерти тренера по боксу Белова Бывший чемпион мира по боксу Цзю назвал умершего тренера Белова хорошим мужиком Соцсети

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Умерший тренер по боксу Валерий Белов был хорошим человеком, который до последнего помогал спортсменам готовиться к соревнованиям. Об этом «360» сообщил бывший чемпион мира Константин Цзю.

По словам Цзю, он был знаком с Беловым с 1986 года.

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«Белов помог мне попасть на первое первенство Советского Союза. После этого я оказался в сборной команде СССР, выиграл Европу. Мы с ним работали вместе очень много», — рассказал Цзю.

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Бывший чемпион мира вспомнил, что Белов в 40 еще поддерживал физическую форму и бегал утренние кроссы.

«Я думал тогда, как можно бегать в таком возрасте. Постоянно c массажем помогал, в бане парил. Хороший мужик был, на мероприятии три дня назад вспоминал его теплым словом», — добавил он.

О смерти Белова в возрасте 75 лет стало известно днем 17 декабря, об этом сообщила Федерация бокса России. В бытность тренером он работал также с такими известными боксерами, как Александр Поветкин и Денис Лебедев, написал телеканал «Царьград».