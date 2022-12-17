17 декабря 2022, 17:27
«Хороший был мужик». Бывший чемпион мира Цзю — о смерти тренера по боксу Белова
Бывший чемпион мира по боксу Цзю назвал умершего тренера Белова хорошим мужиком
Умерший тренер по боксу Валерий Белов был хорошим человеком, который до последнего помогал спортсменам готовиться к соревнованиям. Об этом «360» сообщил бывший чемпион мира Константин Цзю.
По словам Цзю, он был знаком с Беловым с 1986 года.
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«Белов помог мне попасть на первое первенство Советского Союза. После этого я оказался в сборной команде СССР, выиграл Европу. Мы с ним работали вместе очень много», — рассказал Цзю.
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Бывший чемпион мира вспомнил, что Белов в 40 еще поддерживал физическую форму и бегал утренние кроссы.
«Я думал тогда, как можно бегать в таком возрасте. Постоянно c массажем помогал, в бане парил. Хороший мужик был, на мероприятии три дня назад вспоминал его теплым словом», — добавил он.
О смерти Белова в возрасте 75 лет стало известно днем 17 декабря, об этом сообщила Федерация бокса России. В бытность тренером он работал также с такими известными боксерами, как Александр Поветкин и Денис Лебедев, написал телеканал «Царьград».
Бокс
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