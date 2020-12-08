По данным издания, по итогам жеребьевки сборная Хорватии вместе с командами из России, Мальты, Кипра, Словении и Словакии попала в группу Н.

«Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем, насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе все возможно», — поделился футболист.

По его мнению, Хорватия является одним из фаворитов группы, но с россиянами и словаками сборную ожидает «интересная битва». По словам Ловрена, ему будет классно сыграть против своих партнеров по «Зениту».