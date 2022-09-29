Хореограф Попова назвала фигуристку Туктамышеву опорой российского фигурного катания | 360°

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Хореограф Попова назвала фигуристку Туктамышеву опорой российского фигурного катания

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Чемпионка зимней Универсиады по фигурному катанию и хореограф-постановщик Бетина Попова  оценила талант фигуристки Елизаветы Туктамышевой. В интервью «Газете.ru» хореограф заявила, что на фигуристке сейчас держится российское фигурное катание.

«Лизка — это оплот стабильности женского фигурного катания в России. Это тот кит, на котором все держится», — считает Попова.

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Она оценила  программы спортсменки на новый сезон  и отметила, что Туктамышева прекрасно готова к сезону, несмотря на то, что пока делает ошибки на тройных акселях, написало РИА ФАН.

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