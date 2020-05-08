    08 мая 2020, 19:50

    Хореограф группы Тутберидзе назвал уход Трусовой предательством

    Алена Макаренко

    Фигуристка Александра Трусова покинула тренера Этери Тутберидзе в пользу академии Евгения Плющенко. О переходе спортсменки высказался хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков, сообщил «Спорт-Экспресс».
    Хореограф группы Тутберидзе назвал уход Трусовой предательством

    Он считает уход Трусовой предательством, поэтому отписался от фигуристки в Instagram.

    «Когда человек предает, он перестает для нас и каждого существовать», — заметил хореограф.

    По мнению Железнякова, покидать тренера нужно правильно, а не «так, как это было сделано». А значит, его мнение полностью совпадает с реакцией Тутберидзе, которая тоже расценила ситуацию как предательство.

    После перехода Трусовой к Плющенко «уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются», добавил хореограф.

    Сразу две фигуристки из группы Тутберидзе перешли в академию Евгения Плющенко в начале мая. Первой оказалась двукратная чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя Александра Трусова. Следом за ней стало известно об 11-летней Веронике Жилиной. Девочка умеет выполнять сложнейшие прыжки — четверной тулуп и тройной аксель. Помимо них группу покинул тренер Сергей Розанов.

    После этого Плющенко заявил, что никого не переманивал. Трусова самостоятельно приняла решение.