Хореограф Авербух высказался о победе российских фигуристов в командном турнире на ОИ

Сборная России по фигурному катанию заняла первое место в командных соревнованиях Олимпиады-2022. Знаменитый фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал победу российских спортсменов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

За сборную выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Команда из США заняла второе место. Бронзу забрала Япония.

Авербух назвал победу честной и бескомпромиссной. Он отметил, что команда много готовилась к чемпионату и рассчитывала на победу.

«Сейчас надо сконцентрироваться на главном турнире — индивидуальном. Все-таки медаль в индивидуальных соревнованиях имеет колоссальную ценность. Здесь уже начнется, как говорится, самое-самое», — заметил он.