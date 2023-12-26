Спорт 26 декабря 2023, 12:37 Хореограф Алексей Железняков высказал мнение, что Камила Валиева может стать высококлассным тренером

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева может стать высококлассным тренером. Она прошла большую школу, изучила много материала в тренерском и хореографическом плане. Об этом изданию Sport24 сообщил хореограф Алексей Железняков.

Как написал RT, Железняков надеется, что однажды Валиева сможет пригласить его на свои уроки.

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«Я буду только за! Глядишь, она меня пригласит на свои уроки к своим детям», — сказал в разговоре с журналистами хореограф.