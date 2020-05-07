Холифилд может вернуться в профессиональный бокс

По данным издания, Холифилд единственный в истории бокса супертяжеловес, который завоевал все чемпионские пояса в четырех версиях — Всемирная боксерская федерация (WBF), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирный боксерский совет (WBC). Кроме того, журнал The Ring три раза признавал Холифилда лучшим боксером года.