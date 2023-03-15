Спорт 15 марта 2023, 01:28 Холанд повторил рекорд Месси по числу голов в матче плей-офф Лиги чемпионов Холанд забил пять голов и принес победу «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл немецкий «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:0 на стадионе «Этихад». Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил в составе победителей пять мечей.

По одному голу забили полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган и бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне.

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За всю истории Лиги чемпионов Холанд стал вторым игроком, забившим пять мячей в матче плей-офф. Ранее такой результат продемонстрировал аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, который, в 2012 году, будучи игроком испанской «Барселоны», пять раз отличился вовремя игры с «Байером».

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«Манчестер Сити» стал пятым участником четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов. Его соперник по четвертьфиналу будет известен по итогам жеребьевки.

Международная федерация футбола ранее присвоила аргентинскому нападающему французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси звание лучшего игрока 2022 года. Футболисту получил награду на церемонии, которая состоялась в Париже.