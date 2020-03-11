Накануне столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ о запрете проводить массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек из-за ситуации с коронавирусом. По данным информагентства, на встречу «Спартака» с «Динамо» уже продано свыше пяти тысяч билетов.

Таким образом, проведение матча оказалось под угрозой. По словам источника, рассматривается вариант с переносом игры на площадку рядом с Москвой, чтобы болельщики смогли добраться до места.