Хоккейный матч «Динамо» — «Спартак» могут провести не в Москве
Инсайдер в Континентальной хоккейной лиге рассказал РИА ФАН, что матч между «Спартаком» и «Динамо» могут перенести из Москвы в другой город.
Накануне столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ о запрете проводить массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек из-за ситуации с коронавирусом. По данным информагентства, на встречу «Спартака» с «Динамо» уже продано свыше пяти тысяч билетов.
Таким образом, проведение матча оказалось под угрозой. По словам источника, рассматривается вариант с переносом игры на площадку рядом с Москвой, чтобы болельщики смогли добраться до места.