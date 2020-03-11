По словам инсайдера, руководство НХЛ направило запрос в московскую мэрию, чтобы решить судьбу матча. На игру уже продано более пяти тысяч билетов.

По данным информагентства, столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ о запрете проводить в Москве массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Он продлится до 10 апреля.