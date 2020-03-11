Хоккейный мачт «Динамо» — «Спартак» могут отменить из-за коронавируса
Матч между хоккейными командами «Динамо» и «Спартак», который намечен на 12 марта, оказался под угрозой срыва. Виноват коронавирус, передает РИА ФАН.
По словам инсайдера, руководство НХЛ направило запрос в московскую мэрию, чтобы решить судьбу матча. На игру уже продано более пяти тысяч билетов.
По данным информагентства, столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ о запрете проводить в Москве массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Он продлится до 10 апреля.