Хоккейный клуб «Вашингтон» уволил главного тренера

Тодда Рирдена уволили с поста главного тренера американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». Об этом пресс-служба клуба написала в Twitter.

«Мы возлагаем большие надежды на нашу команду, и мы чувствуем, что необходим новый подход. Мы хотели бы поблагодарить Тодда за тяжелую работу и усилия», — заявил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

Рирден возглавил «Вашингтон» в июне 2018 года, после победы клуба в Кубке Стэнли. До него эту должность занимал Барри Тротц. Перед этим Рирден работал в тренерском штабе Тротца в течение четырех лет. Он отвечал за оборону и игру клуба в большинстве.

В первом сезоне в качестве главного тренера Рирден вывел «Вашингтон» в плей-офф, где в первом раунде команда проиграла «Каролине» (3:4). В следующем сезоне под его руководством клуб в первом раунде проиграл «Айлендерс», который возглавляет Тротц.

В текущем сезоне «Вашингтон» выбыл из розыгрыша плей-офф НХЛ после перового раунда. Хоккеисты проиграли «Нью-Йорк Айлендерсу». Счет в серии — 1:4.

В составе «Вашингтона» играют российские нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.