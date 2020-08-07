Хоккейный клуб ЦСКА вернул несколько молодых игроков из-за рубежа

«С нетерпением ждем дебюта в КХЛ форварда-технаря Николая Голдобина, с которым ЦСКА подписал двухлетний контракт», — написало издание.

Уточняется, что клуб смог компенсировать потерю нескольких защитников «более достойными игроками». В нашу страну вернулся 21-летний Дмитрий Саморуков. Он играл в Канаде. В скором времени к ЦСКА присоединится защитник системы «Рейнджерс» Егор Рыков. Четыре года назад его профессиональные навыки отмечал в СКА главный тренер Сергей Зубов, пишет ИА RNS.

Также праворукий форвард-новичок Кирилл Максимов приедет в Москву из системы «Эдмонтона». Помимо прочего, в состав ЦСКА включен защитник Артем Сергеев. Он отказался от НХЛ и поставил цель завоевать кубок Гагарина. Еще был подписан контракт с бывшим партнером Александра Овечкина по «Вашингтону» нападающим Бренданом Лайпсиком.