Спорт 02 февраля 2023, 19:01 Хоккейный клуб «Торпедо» обошел «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

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Очередной матч чемпионата КХЛ завершился победой нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Команда обошла уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Игра завершилась со счетом 5:1. Клуб «Торпедо» смог пройти в плей-офф, набрав 80 очков в 58 матчах. Он попал на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

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Особой результативностью во время игры отличились Данил Веряев, Артем Михеев, Кирилл Воронин, Богдан Конюшков и Сергей Гончарук.