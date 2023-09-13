Спорт 13 сентября 2023, 18:52 Хоккейный клуб «Сочи» арендовал игрока СКА Матвея Мичкова

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Клуб «Сочи» повторно арендовал нападающего Матвея Мичкова у петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале, сообщил сайт Piter.TV.

Руководство «Сочи» арендовало хоккеиста в прошлом году. Мичков стал одним из самых результативных игроков, набрав 20 очков за 27 сыгранных матчей.

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Отмечается, что в текущем сезоне Мичков сыграл с петербургской командой только в одном матче КХЛ.