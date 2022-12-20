Спорт 20 декабря 2022, 17:08 Хоккейный клуб СКА объявил о переходе Матвея Мичкова в «Сочи»

Читать 360tv в

Нападающий Матвей Мичков временно покинет российский хоккейный клуб СКА и перейдет в аренду клуба «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба СКА.

По данным RT, хоккеист проведет сезон 2022/23 в «Сочи» на правах аренды. Отмечается, что нападающий пришел в армейскую команду в мае 2020 года.

Реклама

В составе хоккейного клуба СКА Матвей Мичков дебютировал в 16 лет и в общей сложности сыграл 16 матчей. За это время он набрал он набрал 5 (2+3) очков.

Реклама