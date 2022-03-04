Хоккейный клуб «Салават Юлаев» покинули все легионеры

Датский защитник ХК «Салават Юлаев» Филип Ларсен принял решение покинуть уфимский клуб и уехать из России, написало издание «Чемпионат».

Также неизвестной остается судьба иностранного тренера «Салавата» Томи Лямся, сообщила «Газета.ru».

Все финские хоккеисты — голкипер Юха Метсола, нападающие Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд — отказались играть за уфимский клуб. Таким образом команда лишились всех своих легионеров.

«Салават Юлаев» первым выступает в плей-офф только с российскими хоккеистами.