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    04 марта 2022, 18:38

    Хоккейный клуб «Салават Юлаев» покинули все легионеры

    Оксана Лавнюженко

    Датский защитник ХК «Салават Юлаев» Филип Ларсен принял решение покинуть уфимский клуб и уехать из России, написало издание «Чемпионат».

    Также неизвестной остается судьба иностранного тренера «Салавата» Томи Лямся, сообщила «Газета.ru».

    Все финские хоккеисты — голкипер Юха Метсола, нападающие Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд — отказались играть за уфимский клуб. Таким образом команда лишились всех своих легионеров.

    «Салават Юлаев» первым выступает в плей-офф только с российскими хоккеистами.