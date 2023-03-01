Спорт 01 марта 2023, 07:52 Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переманил трехкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Кейна Хоккеист Патрик Кейн перешел из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» Unsplash

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Нападающий Патрик Кейн перешел из хоккейного клуба «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды поделили между собой обязанность выплатить ему зарплату в 10,5 миллиона долларов, рассказал «Чемпионат».

Контракт 34-летнего американского хоккеиста рассчитан до конца сезона, ему заплатят 10,5 миллиона долларов. Половину суммы взяла на себя команда «Чикаго Блэкхоукс», 25% — «Нью-Йорк Рейнджерс», а оставшуюся четверть третий клуб — «Аризона Койотис». Эта команда получит право выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2025.

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн отыграл в нынешнем сезоне 54 матча регулярного чемпионата НХЛ, забросил 16 шайб и сделал 29 результативных передач. «Нью-Йорк Рейнджерс» заняла шестое место турнирной таблицы Восточной конференции. В этой команде нападающий воссоединится с хоккеистом Артемием Панариным — с 2015 по 2017 годы они отыграли вместе два сезона за «Чикаго Блэкхоукс».

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