Спорт 13 декабря 2023, 06:16 Хоккейный клуб из России подал заявку на участие в экстралиге Белоруссии Федерация хоккея Белоруссии подтвердила заявку на экстралигу от команды из РФ Freepik

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Российский клуб сможет принять участие в Белорусской экстралиге. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович на панельной дискуссии Международного хоккейного форума объявил о получении такой заявки, сообщил «Матч ТВ».

«Мы действительно получили заявку от одного клуба из России и будем ее рассматривать в ближайшее время. В целом перед нами стоит задача расширить лигу в следующем сезоне с 12 клубов до 14», — сказал он.

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Александр Богданович не уточнил название клуба, но заверил, что при соблюдении необходимых условий он сможет выступить на открытом чемпионате Белоруссии уже в следующем сезоне. Экстралигой с 2006 года называется Высшая лига, сильнейший дивизион открытого чемпионата Белоруссии по хоккею с шайбой.

Сборная Белоруссии примет участие во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Она пройдет в 2024 году.