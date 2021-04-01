Хоккейный клуб «Ак Барс» поменял логотип 1 апреля

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в официальном Twitter-аккаунте сообщил о смене логотипа. На новой эмблеме изображен оскалившийся барс, написала «Газета.ru».

«Двигаемся вперед, сохраняя преемственность. Оскал барса демонстрирует нрав хищника, скрытые смыслы укрепляют ценности клуба, а современный дизайн логотипа подчеркивает прогрессивный вектор развития «Ак Барса», — говорится в публикации. Отмечается, что на игровых джерси клуб использует герб республики Татарстан вместо официального логотипа. Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда дошла до финала Восточной конференции. Хоккеисты из Казани встретятся с омским «Авангардом».