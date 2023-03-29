Спорт 29 марта 2023, 18:00 Хоккейный клуб «Адмирал» продлил контракт с главным тренером Тамбиевым

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Российский хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока продлил сотрудничество с главным тренером Леонидом Тамбиевым. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт клуба.

О продлении контракта объявил генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан на пресс-конференции по итогам прошедшего сезона.

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Отмечается, что Тамбиев занял пост главного тренера осенью 2021 года, под его руководством клуб вышел в плей-офф КХЛ.