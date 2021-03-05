Хоккейный арбитр Иванов госпитализирован из-за удара об лед на матче

Линейный арбитр Юрий Иванов попал в больницу после падения на лед во время хоккейного матча. Врачи оценивают его состояние как стабильное, сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Иванов получил травму во время матча первого раунда плей-офф КХЛ. За победу сражались спортсмены омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста». В третьем периоде арбитр подъехал к скамейке запасных «Авангарда», после чего упал и потерял сознание. Иванову оказали необходимую помощь медики, а затем вынесли его на носилках.

«Состояние арбитра Юрия Иванова стабильное, экстренного медицинского вмешательства не требуется. Обследование, проведенное на арене, исключило ряд острых заболеваний. Сейчас он по настоянию медицинского управления КХЛ направлен в больницу для прохождения дополнительного обследования в условиях стационара», — привел ТАСС сообщение пресс-службы.

Игра «Авангарда» с «Автомобилистом» закончилась со счетом 4:3 в пользу омских хоккеистов. Матч доиграли с одним линейным арбитром. Отмечалось, что после потери сознания Иванов пришел в чувство и общался с бригадой медиков.