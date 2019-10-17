Хоккейный агент: игра на канадской коробке требует мастерства

«Это на большом льду можно уйти в угол и там закопаться с шайбой. Здесь же все выполняется быстрее, уезжать некуда, надо быстро принимать решения», — заметил Бабаев.

Он напомнил, что до сих пор сохраняются три вида хоккейных площадок и неправильно обвинять КХЛ в том, что они играют в таком формате, поскольку дорого переходить на новый размер. В свою очередь в НХЛ, по словам специалиста, хотят расширить коробки, поскольку им тесно играть на канадских.

«Так что ничего страшного, если в КХЛ останутся два вида коробок — финские и канадские», — подытожил Бабаев.