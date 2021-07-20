Хоккейные фан-зоны откроют в Новосибирске к 2023 году

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года. К этому мероприятию планируют открыть минимум 17 фан-зон в Новосибирске и 15 в муниципалитетах области к 2023 году. Об этом сообщила «ФедералПресс».

«Одну площадку откроем непосредственно рядом с ледовым дворцом спорта, вторую — в спорткомплексе „Локомотив-Арена“. Также рассматривается возможность открытия фан-зоны на базе хоккейной команды „Сибирь“ — в одноименном ледовом дворце, где сейчас идет масштабная реконструкция, которую закончат к 2022 году», — заявил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. Часть фан-зон откроют в домах культуры. Власти города уже закупили современное оборудование.