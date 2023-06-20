20 июня 2023, 14:26
Хоккейного комментатора Федорова включили в тренерский штаб клуба «Чайка»
Хоккейный комментатор Дмитрий Федоров переезжает в Нижний Новгород для работы в составе тренерского штаба хоккейного клуба «Чайка». Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал ведущего.
«Кажется, первый случай в истории отечественного спортивного ТВ, когда действующий тренер выступает в качестве ведущего. Не эксперта, а именно ведущего. Такое должно понравиться игрокам нашей „Чайки“», — написал он в соцсетях.
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К своей новой работе Федоров планирует приступить в конце июня.
Хоккей
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