Спорт 20 июня 2023, 14:26 Хоккейного комментатора Федорова включили в тренерский штаб клуба «Чайка»

Читать 360tv в

Хоккейный комментатор Дмитрий Федоров переезжает в Нижний Новгород для работы в составе тренерского штаба хоккейного клуба «Чайка». Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал ведущего.

«Кажется, первый случай в истории отечественного спортивного ТВ, когда действующий тренер выступает в качестве ведущего. Не эксперта, а именно ведущего. Такое должно понравиться игрокам нашей „Чайки“», — написал он в соцсетях.

Реклама

К своей новой работе Федоров планирует приступить в конце июня.