Хоккейная академия Фетисова будет расширяться | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 09:30 Хоккейная академия Фетисова будет расширяться Депутат Госдумы и хоккеист Фетисов рассказал о планах расширения своей академии

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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что хоккейная академия в Домодедове, открытая шесть лет назад и названная его именем, будет расширяться. Об этом он заявил в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Прославленный хоккеист поделился, что популярность этого вида спорта в округе растет с каждым днем. Ребят, желающих играть, становится больше. При этом льда на всех не хватает.

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«Единственная проблема у нас — это нехватка льда. Популярность хоккея в Домодедове только растет. Также каждый год приглашаем следующую возрастную группу. Естественно, льда не хватает», — поделился Фетисов

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Поэтому, по его словам, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение построить еще один каток.

«Я думаю, это будет огромная радость. Этим летом мы уже заложили первый камень. Надеюсь, через год мы сможем расширить свои возможности и вовлекать в процессы все больше и больше детей», — заключил хоккеист.