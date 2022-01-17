Названа дата старта Лиги дворового хоккея в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что Лига дворового хоккея стартует в городе 29 января. Об этом написали «Невские новости».

В своем Telegram-канале Пиотровский напомнил, что 2022 год в Петербурге объявлен годом дворового спорта. Планируется провести около полутора тысяч спортивных мероприятий до конца декабря.

«У нас запланировано проведение лиг по дворовому футболу, баскетболу, волейболу, хоккею», — написал Пиотровский.