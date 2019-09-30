Хоккеисты Зыков и Кейн устроили драку во время матча. Видео

Между нападающим «Вегас Голден Найтс» Валентином Зыковым и его соперником из «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном произошел конфликт на предсезонном матче НХЛ. Позже он перерос в драку. В Сети появилось видео этого момента.

Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Лас- Вегасе. В середине второго периода российский хоккеист уронил Кейна, после чего спортсмены подрались. В итоге оба заработали две минуты штрафа. Через полминуты после того, как они вышли на лед, хоккеисты вновь сошлись в поединке. В результате они получили еще по пять штрафных минут.

«Это не соперничество; я повторяю, это не соперничество! Зыков и Кейн набросились друг на друга! Мы все ждали этой драки»

Всего Зыков за этот матч получил девять штрафных минут, его соперник — 27 минут. Между тем, Кейн во время этой игры помог Данилу Юртайкину забить гол, когда сделал голевую передачу вместе с Томашем Гертлом.

В итоге игра закончилась со счетом 5:1. Победу одержали хозяева — команда «Вегас Голден Найтс».

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ начнется в ночь на 3 октября по московскому времени.