Хоккеисты устроили на льду в Сочи кровавое побоище. Видео

В Сочи в матче любительского турнира между хоккеистами произошла жестокая драка. В результате один спортсмен получил травму головы. Кровавое побоище попало на видео.

Матч любительского турнира SochiHockeyCup состоялся 10 февраля. Драка произошла между игроками ХК «АppolonOff» и ХК «Большой».

На кадрах видно, что соперники двух команд, видимо, что-то не поделили. Потому что один из них резко завали другого на лед и с размаха ударил клюшкой. После его сокомандник подъехал к пострадавшему и ударил его несколько раз по голове. Через несколько секунд судьи разняли спортсменов. Пострадавшему оказали медицину помощь — у него черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Как написали на странице в Instagram клуба «АppolonOff», в драке участвовал Дмитрий Анфиногенов и Никита Волков.

«За неспортивное поведения были изгнаны из турнира Sochihockeycup игроки команды ХК „Большой“ Анфиногенов Дмитрий № 54 и Никита Волков № 74. Анфиногенов напал, без объяснения причин, на нашего игрока и бил его по голове клюшкой, в результате сломал ее», — говорится в сообщении.

Пострадавшим игроком оказался Александр Дзызарь. В клубе отметили, что хоккеист выпал из игры в самый разгар сезона.