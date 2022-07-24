Хоккеисты ЦСКА вместе с болельщиками отметили победу в Кубке Гагарина

Хоккеисты московского клуба ЦСКА вместе с болельщиками отметили завоевание золотых медалей на Кубке Гагарина в сезоне-2021/22. Торжественная церемония прошла на «ЦСКА Арене».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что, несмотря на молодость тренерского штаба, армейский клуб сумел показать свои лучшие качества.

«Они доказали, что действительно молодость берет свое. И сегодня мы чествуем, награждаем вас за достойный труд. Новый тренер, коллектив новый. Вы доказали, что вам подвластно стать чемпионами России, показали хороший хоккей на протяжении всего сезона», — сказал он, обращаясь к хоккеистам.

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко признался, что ему приятно разделить радость победы вместе с болельщиками.

«Очень здорово разделить эту победу с болельщиками, которые ходят, болеют за нас, переживают. Мы чувствуем эту поддержку, очень здорово, что, повторюсь, они смогли сегодня с нами быть, мы смогли с ними немножко стать ближе», — сказал форвард.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выразил благодарность компании «Роснефть» и ее главе Игорю Сечину.

«Огромная благодарность за его каждодневную поддержку. С его нелегким графиком, нелегкими задачами он уделял очень много внимания тренерскому штабу и нашей команде. Огромное спасибо и низкий поклон», — заявил специалист.

Хоккеисты ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина в прошлом сезоне победили магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября.