Хоккеисты «Торпедо» и «Куньлунь» устроили ледовое побоище. Видео

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между хозяевами льда «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» был прерван массовой дракой спортсменов. Настоящее побоище на льду началось после того, как защитник «Торпедо» Георгий Мишарин впечатал в борт нападающего «драконов» Брэндона Дефацио.

Хоккеисты обеих команд с неистовством гладиаторов набросились друг на друга и принялись мутузить. Их попытался развести судья, но ему это долго не удавалось. Нервов хозяевам поля придавало и то, что они к тому моменту проигрывали россиянам со счетом 6:2. Пока на льду мелькали кулаки, на скамейках запасных другие спортсмены ритмично молотили клюшками по бортам хоккейной коробки.

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу нижегородцев. Таким образом, автозаводцы прервали печальную серию из пяти поражений.

Всего в этом матче «драконы» набрали более 90 минут штрафного времени.