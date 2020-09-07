Хоккеисты «Спартака» победили «Динамо» в матче КХЛ

Хоккеисты московского «Спартака» победили команду столичного «Динамо» в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Они выиграли со счетом 3:1.

Команды встретились на стадионе Динамо — «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышева». Первый период они сыграли в ничью, а во время второго вратарь «Спартака» пропустил гол. Его на 32-й минуте забил Владислав Ефремов, в это время на льду было одинаковое количество игроков от каждой команды.

Однако хоккеисты «Спартака» смогли отыграться в третьей двадцатиминутке — они забросили в ворота «Динамо» сразу три шайбы. Сравнял счет на 46-й минуте Дмитрий Вишневский, в это время команда играла в меньшинстве. Вторую шайбу забросил Йори Лехтеря на 52-1 минуте — «Спартак» остался на льду в большинстве. Последний гол на 60-й минуте забил Лукаш Радил в пустые ворота.

Для «Спартака» в новом сезоне КХЛ это был уже третий матч, но первая победа — две прошлых встречи для команды завершились поражением. Хоккеисты «Динамо» вышли на лед во второй раз — в прошлой игре они тоже проиграли противникам.

Эта встреча, как и все другие матчи, которые прошли в понедельник, начались с минуты молчания. Ее провели в память о хоккеистах «Локомотива», которые разбились в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.