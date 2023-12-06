Спорт 06 декабря 2023, 07:22 Хоккеисты «Спартака» обыграли «Динамо» в матче с 15 голами «Спартак» обыграл «Динамо» в самом результативном для обоих клубов матче КХЛ РИА «Новости»

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Хоккеисты «Спартака» на своем льду победили столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время игры завершилось со счетом 7:7. Победу «красно-белым» в овертайме принес гол Александра Беляева.

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Для «Спартака» и «Динамо» матч с 15 заброшенными шайбами стал самым результативным в КХЛ. В современной истории лиги оба клуба в очных матчах столько еще не забивали. Кроме того, встреча стала самой результативной впервые с сезона-1978/79, когда «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 10:6.

Кроме того, обе команды впервые в истории КХЛ забросили по семь шайб, игра вошла в тройку самых результативных в истории лиги. Лидирует по этому показателю игра между «Барысом» и «Витязем» в январе 2009 года, астанинский коллектив разгромил соперника со счетом 11:6.

После 40 матчей «Спартак» идет на первом место Западной конференции, а «Динамо» расположилось строчкой ниже.