Хоккеисты Самсонов, Кузнецов и Овечкин пропустят игру с «Рейнджерс»

Российские игроки команды «Вашингтон» не будут принимать участие в матче с «Рейнджерс». Об этом сообщила в Twitter-аккаунте журналист Саманта Пелл.

Нападающий Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов не выйдут на поле. Вместе с ними пропустит игру и Александр Овечкин, являющийся капитаном, поскольку он еще не до конца восстановился после полученной травмы.

Игроки «Вашингтона» не попали в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за опоздания игроков, добавила «Газета.ru».