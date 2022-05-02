Хоккеисты России обыграли команду Белоруссии в овертайме

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии завершился победой команды РФ. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт».

Соревнование прошло в Туле. Команды встретились во второй раз подряд. В этом матче хоккеисты сборной РФ забили три шайбы. Голами отметились Илья Сафонов (11-я минута), Данил Башкиров (12-я) и Марат Хайруллин (65-я). Белорусская сборная забила на одну шайбу меньше. Очки своей команде принесли Егор Чезганов (41-я минута) и Виталий Пинчук (60-я).

Первый товарищеский матч, который прошел в Туле днем ранее, тоже завершился победой российской сборной. Тогда команда РФ принесла в ворота соперника пять шайб, а белорусам удалось забить только два гола.

Представителей России и Белоруссии исключили из Международной федерации хоккея (IIHF). Организация связала свое решение с действиями РФ на Украине. Также Россию лишили права провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Международный турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.