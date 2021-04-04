Хоккеисты клуба НХЛ надели форму с фамилиями на русском языке

Хоккеисты клуба НХЛ «Флорида Пантерз» устроили акцию в честь 500-го матча российского вратаря Сергея Бобровского в лиге. Одноклубники вышли на разминку в свитерах с фамилиями, написанными на русском языке.

Бобровский провел свой 500-й матч в НХЛ еще в феврале 2020 года. Но из-за ковида команда не смогла поздравить его раньше.

«Перед игрой я вошел в раздевалку, чтобы посмотреть на форму с российскими фамилиями. Все это время парни пытались выяснить свои фамилии, а я просто наслаждался этим моментом. Сегодня ребята проделали большую работу, это определенно была особенная и запоминающаяся ночь для меня», — привели на сайте «Флориды» слова Бобровского.

После такой раскатки Сергей Бобровский провел великолепную игру и стал первой звездой матча, отразив 44 броска. «Флорида» обыграла «Коламбус» со счетом 5:2.

Российский голкипер — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». В НХЛ он выступает с 2010 года. Сначала он защищал цвета команды «Филадельфия Флайерз», а с 2012 года семь лет выступал за «Коламбус». С этим клубом он дважды выигрывал приз лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи». За сборную России он также выигрывал трофеи. С национальной командой он завоевал золото, серебро и бронз чемпионатов мира.