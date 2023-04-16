Спорт 16 апреля 2023, 16:53 Хоккеисты «Химика» обыграли «Сокол» в первом матче финальной серии ВХЛ Хоккеисты «Химика» победили «Сокол» со счетом 3:0 в первом матче финальной серии ВХЛ

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Воскресенский «Химик» на чужом льду победил красноярский «Сокол» в матче финальной серии Высшей хоккейной лиги. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Московской области.

Голы на свой счет записали Федор Свечков, Матвей Заседа и Павел Кукштель. Первую шайбу в ворота противника Свечков отправил всего на 19-й секунде встречи прицельным кистевым броском.

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В ходе встречи игроки «Сокола» попытались остановить нападение Заседы — его впечатали в борт. Силовой прием в рамках правил привел к рассечению носа подмосковного хоккеиста.

Благодаря передаче Ильи Шипова и несмотря на травму он реализовал второй бросок, увеличив преимущество «Химика» — 0:2.

Фото: ХК «Химик» Воскресенск Фото: ХК «Химик» Воскресенск Фото: ХК «Химик» Воскресенск Фото: ХК «Химик» Воскресенск Фото: ХК «Химик» Воскресенск Фото: ХК «Химик» Воскресенск Фото: ХК «Химик» Воскресенск

В третий раз «Химик» огорчил «Сокола» удачным перехватом и ударом Павла Кукштеля — 3:0. Нельзя не отметить и блестящую игру вратаря «Химика» Дмитрия Куликова. Он смог мастерски отразить все броски соперников.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Химика». Сегодняшнюю встречу на стадионе «Платинум Арена» посетили более семи тысяч зрителей.

Второй матч противостояния пройдет 17 апреля в Красноярске, начало — в 15:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи «360» вел на всех площадках — в прямом эфире телеканала, на сайте, в группе «ВКонтакте», Telegram-канале и YouTube.