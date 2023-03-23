Спорт 23 марта 2023, 18:28 Хоккеисты «Чикаго» поддержали российских одноклубников и отказались от ЛГБТ-акции Клуб НХЛ «Чикаго» отказался от ЛГБТ-формы из-за играющих за команду российских хоккеистов Pxhere

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Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» отказались выходить на раскатку перед матчем с «Ванкувер Кэнакс» в форме с ЛГБТ-символикой. Таким образом команда поддержала своих российских одноклубников, сообщил портал The Athletic.

По информации источника агентства, соответствующее решение одобрили руководители клуба и сотрудники службы безопасности. Они обеспокоились тем, что у россиян могут быть проблемы из-за действующего на родине закона о полном запрете на пропаганду ЛГБТ, который приняли в декабре прошлого года.

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По данным СМИ, в команде присутствуют два российских спортсмена: вратарь Антон Худобин и защитник Никита Зайцев.

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В январе российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался поддержать ЛГБТ-акцию и не вышел на раскатку перед игрой с «Анахаймом». Тренер команды Джон Торторелла сообщил, что спортсмен не появился на разминке, потому что он не захотел надеть свитер с символикой сообщества.

Наставник отметил, что уважает позицию хоккеиста. Болельщики также поддержали решение Проворова и раскупили все игровые свитеры защитника на официальном интернет-магазине НХЛ.