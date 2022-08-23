Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку на льду

Хоккеисты омского «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку на льду во время матча в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал РЕН ТВ. Спортсменов сумели растащить по сторонам лишь спустя минуту.

Все случилось в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Судья произвел вбрасывание шайбы, но вместо борьбы за нее хоккеисты сцепились между собой. В побоище участвовали полевые игроки в формате «пять на пять». Вратари соперников предпочли не влезать в драку.

В Сети разлетелось видео с трибун. На кадрах видно, как хоккеисты срывают друг с друга шлемы и сваливают друг друга на лед. В побоище вмешались рефери. Они разняли спортсменов, после чего встречу продолжили.

По данным «Чемпионата», недавно соперники встречались на турнире Sochi Hockey Open. Та встреча тоже началась с массовой потасовки. По ходу матча спортсмены не раз ввязывались в драку, а судья зафиксировал победу омичей со счетом 6:4.

В субботу стало известно, что сборную России по хоккею отстранили от международных соревнований, которые состоятся в 2023 году. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).