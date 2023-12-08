Спорт 08 декабря 2023, 07:39 Хоккеисты «Айлендерс» обыграли «Коламбус» благодаря сейвам вратаря Варламова Вратарь Варламов сделал 32 сейва в матче «Айлендерс» против «Коламбус» в НХЛ Вратарь Семен Варламов / РИА «Новости»

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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 7:3. Российский голкипер «островитян» Семен Варламов оформил 32 сейва из 35 бросков. Об этом написало РИА «Новости».

У «Айлендерс» отличились Пьер Энгвалль, Кэл Клаттербак, Кайл Палмьери, по дублю сделали Мэтью Барзал и Бо Хорват. В составе «жакетов» шайбы забросили Эмиль Бемстрём, Адам Фантилли сделал двойной результативный бросок.

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Семену Варламову 35 лет, он является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России. Голкипер дважды выступал за «Локомотив», играл в клубах НХЛ — «Вашингтон Кэпиталз», «Колорадо Эвеланш». С 2019 года Варламов защищает ворота «островитян».

Ранее в НХЛ признали первой звездой матча российского вратаря Андрея Василевского, выступающего за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он сделал 23 сейва из 24.